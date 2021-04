Associação Sindical de Juízes apresenta novas propostas para combater a corrupção em Portugal

As leis aprovadas no Parlamento para combater o enriquecimento ilícito não passaram no Tribunal Constitucional, por violarem a presunção de inocência e inverterem o ónus da prova, já que teria de ser o acusado a provar a legalidade do património e não o Ministério Público a provar que esses rendimentos provinham de meios à margem da lei.Agora, a Associação Sindical de Juízes avança com propostas concretas, junto da Assembleia da República, para não ferir a Constituição, e ao mesmo tempo travar os atos de corrupção em Portugal.A secretária geral da Associação Sindical dos Juízes não defende a extinção do tribunal central de instrução criminal. Pede mesmo que em vez de dois este tribunal passe a ter quatro ou cinco juízes.Ontem à noite, no programa Polígrafo da SIC, sem falar do caso concreto da operação Marquês, Carla Oliveira garantiu que a justiça está a funcionar. Os megaprocessos são naturalmente lentos mas a falta de meios também não ajuda.Carla Oliveira não concorda com a delação premiada. Defende uma maior fiscalização dos sinais de enriquecimento, em nome da transparência.