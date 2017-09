Associação Sindical de juízes marca greve para os dias 3 e 4 de outubro

RTP08 Set, 2017, 17:50 / atualizado em 08 Set, 2017, 22:37 | País

A decisão da paralisação foi decidida esta sexta-feira durante uma reunião no Porto da direção do ASJP.



A presidente do sindicato, Manuela Paupério, disse que a greve vai servir para demonstrar o protesto dos juízes contra o facto de o Governo se "mostrar intransigente" nas negociações para a revisão do estatuto dos magistrados judiciais.



"Não aceitamos que assim seja", adiantou.



Num comunicado enviado às redações a associação afirma que “o Governo se mantém irredutível e não discute com os juízes o estatuto na sua integralidade. Porque o Estatuto continua a negar aos juízes a progressão profissional adequada à dignidade da sua função ”.



Segundo o comunicado, “os sucessivos governos continuam a protelar a necessária revalorização do estatuto socioeconómico dos juízes, aspeto fundamental para a garantia da sua independência, não obstante toda a abertura e sentido de responsabilidade demonstrados, o Governo continua a desconsiderar os juízes com o seu ruidoso silêncio ”.



A paralisação acontecerá dois dias depois das eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro.



"Não obstante, os juízes continuam empenhados em garantir o reconhecimento da justeza das suas pretensões, o que farão junto da Assembleia da República, para o que de imediato solicitarão audiências a todos os grupos parlamentares", conclui a nota da direção do sindicato.



Manuela Paupério disse à Lusa que a última reunião com a ministra da Justiça sobre os estatutos ocorreu em finais de junho e que, desde então, as negociações não foram retomadas.



Explicou ainda que a direção da ASJP estava mandatada pelos associados para decretar greve caso as pretensões dos juízes não fossem acolhidos pelo Governo.



Na altura, a ASJP entregou ao Ministério da Justiça uma contraproposta sobre a revisão dos Estatutos, em que apresenta soluções de revalorização da carreira e medidas concretas quanto ao regime disciplinar dos magistrados judiciais.



A contraproposta da ASJP contemplava também outras matérias relativas à carreira, aposentação, gestão dos tribunais e inspeções especializadas.



C/Lusa