Associação Sindical de Juízes quer que crimes de ocultação de riqueza sejam investigados e punidos

A Associação Sindical de Juízes apresenta hoje no Parlamento, uma proposta para combater a corrupção em Portugal. Manuel Ramos Soares diz que é preciso também prevenir os casos que ocorrem, no período posterior ao exercício de cargos públicos ou políticos.O presidente da Associação Sindical de Juízes diz que estas novas propostas para travar fenómenos de corrupção estão agora nas mãos da Assembleia da República.Manuel Ramos Soares, a defender esta iniciativa da Associação Sindical de Juízes, que tem como objetivo travar atos de corrupção.Nos últimos anos, as leis aprovadas no Parlamento para combater o enriquecimento ilícito não passaram no Tribunal Constitucional, por violarem a presunção de inocência e inverterem o ónus da prova, já que teria de ser o acusado a provar a legalidade do património e não o Ministério Público a provar que esses rendimentos provinham de meios à margem da lei.Mas estas novas propostas dos juízes não ferem a Constituição Portuguesa. É o entendimento do constitucionalista Jonathas Machado.O constitucionalista Jonathas Machado considera que a obrigação de explicar a origem de rendimentos anormais, mesmo depois de ter deixado os cargos públicos, é constitucional e pode ajudar no combate à corrupção. Este especialista em direito constitucional reconhece que esta proposta tem uma restrição dos direitos individuais mas que considera aceitável, perante um princípio tão fundamental como o combate à corrupção.