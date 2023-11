Associação Sindical dos Juízes pede calma na avaliação do Ministério Público

Quanto ao parágrafo do comunicado que levou à demissão do primeiro-ministro, Manuel Ramos Soares diz que perante as suspeitas, que foram validadas por um juiz, a procuradora Geral da República não podia fazer outra coisa.O programa Consulta Pública desta manhã é dedicado precisamente à relação entre a Justiça e a Política.Começa às 10 da manhã, com moderação de Nuno Rodrigues, na emissão da Antena 1.