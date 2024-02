Associação Sindical dos Profissionais de Polícia condena uso abusivo de baixas médicas

Daí os boicotes aos eventos desportivos, explica à Antena 1 o presidente da associação sindical dos profissionais de polícia.mas afirma que são legítimas, na maior parte dos casos, por causa da exaustão física e mental destes profissionais.Reconhece, no entanto que há quem esteja a aproveitar a situação indevidamente e condena o uso abusivo destas baixas.e reforça que as associações que representam estes profissionais alertaram várias vezes para o estado de exaustão das polícias.

PR tenta aliviar pressão

À margem de uma visita a uma exposição em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou queQuanto a eventuais protestos das forças de segurança no dia das eleições, o presidente acredita que tudo vai decorrer dentro da normalidade."É importante que, em cada passo que se dá, quem permanentemente está a prosseguir uma luta que é justa o faça tendo presente o apoio que não pode deixar de ter dos portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, na Cordoaria Nacional, em Lisboa.Segundo o chefe de Estado, "o objetivo principal" da plataforma que reivindica para a PSP e GNR um regime compensatório equiparado ao da PJ "tem sido atingido" e esta matéria será uma prioridade para o próximo Governo.

Costa destaca valorização de carreiras quando em funções

Numa nota enviada às redações, António Costa lembra no entanto que o processo foi interrompido pelo facto do executivo ter entrado em gestão. António Costa acrescenta que A nota desta quarta-feira elenca uma extensa lista de todas as medidas que, segundo o Governo, foram adotadas ao longo dos últimos anos para a valorização de salários e carreiras “não obstante a interrupção extemporânea da legislatura”.

Entre as várias carreiras mencionadas, o Governo destaca que promoveu a “valorização de várias carreiras de grau de complexidade 2 para maior afastamento da Base Remuneratória da Administração Pública”.





Neste ponto incluem-se o “posto de guarda da categoria de guarda, dos militares da Guarda Nacional Republicana” e ainda a “categoria de agente da carreira de agente de polícia, do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública”.



Mais à frente nesta lista, o primeiro-ministro menciona a “fixação do suplemento de missão da Polícia Judiciária” como uma das medidas também adotadas pelo Governo.





Quanto às carreiras especiais do SIRP, António Costa assinala que o regime "não era revisto desde os anos 90" e que a medida foi aprovada quando o Governo ainda estava em plenitude de funções.







Um dos argumentos que tem sido apresentado pelo Governo, nomeadamente pelo ministro da Administração Interna, é que o processo negocial com estas forças de segurança foi interrompido com a dissolução da Assembleia da República e que um governo em gestão não pode assumir esse compromisso.







Entretanto, a PSP extinguiu o terceiro grupo operacional do corpo de intervenção,o grupo composto pelos 44 elementos que apresentaram baixa no passado domingo.



Todos estes polícias foram transferidos e o comandante ordenou a abertura de um inquérito.



O Sindicato de Profissionais de Polícia diz que se trata de pressão política.