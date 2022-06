Associação Sócio Profissional da Polícia Marítima pede mais vigilantes para garantir segurança dos banhistas

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

A época balnear já está a começar em muitas praias do país. Mas com o regresso dos mergulhos chegam também as preocupações na Associação Sócio Profissional da Polícia Marítima.