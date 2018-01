Associação SOS Hepatites contesta limites aos tratamentos nos hospitais

Foto: Paulo Whitaker - Reuters

A medida que entrou em vigor no início do ano estabelece um teto no que é pago aos hospitais pelo tratamento de cada doente.



Ricardo Baptista Leite, membro da direção da SOS Hepatites, alerta para a gravidade da situação e para as consequências na saúde dos doentes.



Ricardo Leite aponta mesmo o dedo ao governo referindo que este quer “passar as dividas para debaixo do tapete”.