Associação Transparência e Integridade considera que "Processo Lex" prova de que a justiça portuguesa funciona

João Paulo Batalha, Presidente da Associação Transparência e Integridade, afirmou no Bom Dia Portugal que esta operação prova "que a justiça funciona e que investiga independentemente do estatuto político, económico, ou no caso, até judicial dos envolvidos".



Assume que é necessário verificar os mecanismos de prevenção ao nível disciplinar do Conselho de Magistratura, sabendo-se que já tinha havido processos disciplinares contra os dois juízes envolvidos nesta operação.