Associação Transparência Internacional indignada com contratação de Sérgio Figueiredo para as Finanças

O antigo director de informação da TVI vai assinar um contrato por ajuste direto, para exercer funções no ministério de Fernando Medina, como consultor estratégico, para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas.Sérgio Figueiredo terá um ordenado bruto equivalente ao de um ministro, ou seja, de quase 4800 euros.Na leitura de Susana Coroado, presidente da Transparência Internacional, esta contratação representa uma troca de favores, a envolver o poder político.A presidente da organização não-governamental considera também que este é só o mais recente caso, de uma prática que se tem vindo a banalizar no país.Susana Coroado questiona também o currículo de Sérgio Figueiredo e diz que este episódio vem minar ainda mais a confiança dos portugueses na política e nos políticos.A contratação do antigo director de informação da TVI para consultor do ministério das finanças também já mereceu críticas por parte de partidos da oposição.