Associação Zero alerta para a perda de qualidade das águas balneares em Portugal

A associação ZERO destaca a evolução negativa, em relação à qualidade da água nas praias costeiras, mas principalmente no que diz respeito às praias fluviais.Francisco Ferreira defende por isso que devem ser esclarecidas as causas da contaminação, para que sejam tomadas medidas pelas autoridades, evitando assim que se repitam estes casos de praias impróprias para banhistas.O alerta dos ambientalistas, perante a subida, este ano, do número de praias com águas contaminadas por bactérias.