Associação Zero apela à proibição do consumo de óleo de palma

Portugal importa 87 por cento do óleo de palma de mercados como a Indonésia e a Malásia.





É o óleo vegetal mais barato, mas é um importante impulsionador da destruição das florestas tropicais e da vida selvagem associadas.





A associação vai distribuir autocolantes para que as pessoas coloquem nos carros a protestar contra o aumento do consumo do óleo de palma, diz Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero

Francisco Ferreira deixa igualmente um apelo ao Governo para que aprove, ainda antes de 2030, leis que proíbam o consumo de óleo de palma em Portugal.











De acordo com os dados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, na primeira metade de 2019, o consumo de óleo de palma para biodiesel foi superior a 20 milhões de litros.