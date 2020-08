Associação ZERO classifica Plano de Recuperação Económica como positivo, mas insuficiente

Em comunicado enviado à imprensa esta quarta-feira, a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável reconhece que o documento elaborado por Costa Silva que enquadra as prioridades na recuperação económica pós-pandemia “aborda um conjunto de áreas fundamentais, muitas delas em sintonia com os objetivos de desenvolvimento sustentável” que a própria associação preconiza.No entanto, na opinião da associação, “, estando focada, na sua maioria, na garantia da oferta de recursos e respetivos serviços (energia, minerais e metais), e não da economia da procura”.De uma forma global, e utilizando um semáforo, a associação ZERO classifica a maioria das medidas propostas no documento como laranjas ou vermelhas. De acordo com o comunicado,. A vermelho, a associação classificou propostas referentes maioritariamente a estratégias de rede de infraestruturas e à reindustrialização do país.Do ponto de vista da ZERO, o documento, nomeadamente “não ponto em causa a essência do modelo de crescimento económico baseado num consumo de recursos e numa pegada ecológica acima do suportável em detrimento da suficiência”., nomeadamente ao apostar “numa forte reindustrialização e na exploração de recursos minerais à superfície terrestre e nos fundos marinhos, mas afirmando o cumprimento rigoroso das restrições ambientais”. Para além disso, a associação aponta ainda que o documento admite uma “diversificação da atividade turística e a necessidade de reduzir as emissões dos transportes”, mas mantém-na “como um pilar em termos de pressão sobre as cidades, as áreas classificadas e sobre o território em geral”.





A associação ambientalista aponta também que o documento não expressa “a crise do comércio de bens, que a pandemia veio provocar, com a crise ambiental e climática e com a necessidade de reterritorializar a economia, assumindo a necessidade de uma redução permanente dos fluxos de bens e o continuado crescimento da circulação de informação, ideias e conhecimento através das redes de comunicação globais”. Em suma, a ZERO considera que “o documento assenta numa visão estratégica já vigente que fica muito aquém das necessidades de políticas e medidas mais profundas e coerentes que garantam a sustentabilidade do desenvolvimento”.



Tal como refere Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista ZERO, “e que não consegue ser compatível com o Acordo de Paris, a descarbonização e a redução em termos de consumo de recursos”.“Esperávamos uma transformação importante das regras antes da pandemia, do funcionamento de uma economia muito assente no consumo de recursos, na poluição”, acrescenta Francisco Ferreira, concluindo que o documento aposta “aposta na reindustrialização que é muito baseada num maior consumo de recursos e numa grande aposta na globalização”. “A pandemia veio ensinar-nos que este não é o caminho”, conclui o presidente da associação.