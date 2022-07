Associações acusam Governo e chefias militares de "desconsideração" e falta de diálogo

Num comunicado conjunto, a Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos (ANS) e a Associação de Praças (AP), apontam três "constantes na administração da Defesa Nacional: ilegalidade, desconsideração e falta de reconhecimento dos militares".

Estas associações começam por referir que, no passado dia 14 de julho, foram ouvidas "a propósito da alteração e revisão do Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA)".

"Mais uma vez houve ocasião de verificar a prática de incumprimento do preceituado no art.º 2.º da Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de agosto, que consagra o direito das APM [associações profissionais militares] a integrar conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à análise de assuntos de relevante interesse para a instituição, na área da sua competência específica e a ser ouvidas sobre as questões do estatuto profissional, remuneratório e social dos seus associados", referem.

A AOFA, ANS e AP consideram que "a boa-fé exigível neste tipo de procedimentos e processos de natureza político administrativa determinaria que fossem dados a conhecer às APM os documentos já realizados na esfera da governação sobre a matéria em causa, de modo a que estas se pudessem pronunciar sobre os mesmos", alegando que "a boa-fé não se verificou".

"Antes se manifestou, para embaraço dos representantes militares do EMGFA, o desvio a esta prática legalmente exigível à administração", acrescentam.

Estas associações referem que "desde 2020 existe um grupo de trabalho com a função de proceder à revisão e alteração do RAMMFA e, apesar do imperativo legal, aprovado pelo próprio poder político, mais uma vez não houve vontade político-administrativa, quer de integrar as APM neste grupo de trabalho, quer de promover um efetivo direito de pronúncia dando a conhecer o projeto sobre matérias que dizem diretamente respeito aos militares".

"Desde o Comandante Supremo das Forças Armadas até aos chefes militares dos ramos, todos continuam assim, quais políticos fardados, a desconsiderar e a não reconhecer os direitos dos militares nestas matérias", criticam.

Para estas associações, "persistir em idêntico caminho, não envolvendo de novo as partes, será, profundamente errado".

Salientando que "a criação do RAMMFA, tal como ele existe, tem responsáveis e estão bem identificados" e que este regulamento "já fez e continua a fazer vítimas, e tem causado enormes prejuízos aos militares e às Forças Armadas", as associações garantem que vão insistir no diálogo institucional.

"Não obstante estas atitudes, as APM continuarão a defender a necessidade de diálogo institucional que efetivamente promova a concretização dos seus direitos e a defesa das condições socioprofissionais dos militares, por mais logros, inverdades, manobras e esquemas inventados por quem, sem um sentido ético de Estado ainda finge governar, quando a maioria das vezes apenas se governa", vincam.