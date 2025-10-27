EM DIRETO
OE2026. Parlamento inicia debate do documento antes de votação na generalidade

Associações ciganas vão apresentar queixa no MP contra cartazes polémicos de Ventura

André Ventura está, de novo, a ser alvo de críticas por discriminação e xenofobia. A Comissão Nacional de Eleições já recebeu dezenas de queixas e oito associações ciganas confirmaram à RTP que vão apresentar queixa no Ministério Público e avançar com uma providência cautelar.

RTP /

André Ventura está, de novo, a ser alvo de críticas por discriminação e xenofobia. A Comissão Nacional de Eleições já recebeu dezenas de queixas e oito associações ciganas confirmaram à RTP que vão apresentar queixa no Ministério Público e avançar com uma providência cautelar.

VER MAIS
Em causa estão dois cartazes de André Ventura, como candidato à Presidência da República, onde pode ler-se, num deles, "Os ciganos têm de cumprir a lei" e no outro "Isto não é o Bangladesh".

Ambos estão no concelho da Moita, onde a autarquia já pediu a intervenção do Ministério Público.

Também a Embaixada do Bangladesh em Portugal pediu, através de uma publicação nas redes sociais, que os cidadãos residentes em Portugal mantenham a calma.

O cartaz já foi noticia num canal de televisão do Bangladesh.
PUB
PUB