Associações ciganas vão apresentar queixa no MP contra cartazes polémicos de Ventura
André Ventura está, de novo, a ser alvo de críticas por discriminação e xenofobia. A Comissão Nacional de Eleições já recebeu dezenas de queixas e oito associações ciganas confirmaram à RTP que vão apresentar queixa no Ministério Público e avançar com uma providência cautelar.
Ambos estão no concelho da Moita, onde a autarquia já pediu a intervenção do Ministério Público.
Também a Embaixada do Bangladesh em Portugal pediu, através de uma publicação nas redes sociais, que os cidadãos residentes em Portugal mantenham a calma.
O cartaz já foi noticia num canal de televisão do Bangladesh.