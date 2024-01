Associações da GNR dizem ter apoio do comando e garantem continuação de protestos

Depois de uma reunião de duas horas, convocada pelo comandante-geral da GNR, Rui Ribeiro Veloso, as associações salientaram aos jornalistas a importância da reunião, até para perceber a posição do comando-geral, que é, disseram, de solidariedade para com a luta dos profissionais.

"Está solidário, apoia desde sempre nesta questão, e em todas as outras", disse em nome das associações recebidas o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG-GNR), César Nogueira.

O responsável garantiu que os protestos são para continuar até que sejam satisfeitas as reivindicações salariais. A contestação da GNR, mas também da PSP, começou depois de o Governo ter aprovado no final de novembro o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária (PJ), sem equivalente nas restantes forças de segurança.