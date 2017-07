Associações de Castelo Branco angariaram 20 toneladas de bens

Lusa 02 Jul, 2017, 16:48 | País

"Vamos ter uma reunião com o vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande e com o provedor da Misericórdia local, no dia 06 de junho [quinta-feira], para articular a entrega do material recolhido e que está em armazém", explicou à agência Lusa José Gameiro, ainda a propósito do incêndio que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

A AEBB e as delegações de Castelo Branco do Banco Alimentar Contra a Fome e da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) uniram-se numa iniciativa para angariar materiais de construção, eletrodomésticos e outros produtos para ajuda às vítimas dos incêndios.

Apesar de dar a iniciativa como encerrada, o presidente da AEBB adianta que continuam disponíveis para receber donativos.

Para já, além de mobiliário cedido por empresas de Paços de Ferreira, conseguiram ainda angariar três alfaias agrícolas e um camião completo com utensílios para o lar cedidos pela Loja do Gato Preto e duas paletes de alimentos não perecíveis.

José Gameiro adiantou ainda que, além destes materiais, foi ainda angariado vestuário e outros bens alimentares que, caso não façam falta em Pedrógão Grande, irão ser canalizados para outras instituições, como o Banco Alimentar.

Todo o material angariado irá ser agora direcionado no terreno para as instituições que coordenam a sua distribuição.