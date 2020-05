Associações de jovens de Mortágua lançam campanha para compra de equipamento

"Falámos com as entidades que vão ser beneficiárias do `crowdfunding` e vimos que todas elas tinham algum problema de stock de equipamento de proteção individual. Pensámos então que era uma boa oportunidade para as ajudarmos", adiantou o presidente da Morcul.

Tiago Mendes disse à agência Lusa que a campanha "Mortágua Solidária" está a decorrer até ao último dia de maio e, para ajudar, basta entrar na plataforma (https://ppl.pt/covid19/mortagua ou https://www.facebook.com/Mortagua.Solidaria) e contribuir.

"O nosso objetivo mínimo é os 1.000 euros para tentar conseguir dar alguma coisa significativa às instituições e, depois disso, tudo o mais que conseguirmos melhor, porque, quanto mais dinheiro, mais material conseguiremos entregar a essas instituições", disse.

A 28 dias de terminar a campanha, a conta ultrapassou os 150 euros, mas só agora, explicou Tiago Mendes, "é que a campanha está a ser mais divulgada e houve outras associações que se juntaram ao projeto para divulgar junto dos seus sócios esta iniciativa".

"A prioridade, para o caso de só conseguirmos o valor mínimo, será a compra de máscaras. E tentaremos dar, no mínimo, 500 máscaras a cada uma das instituições. Se conseguirmos um valor superior, tentaremos juntar outros bens de proteção que fazem falta a essas entidades", assumiu.

Entre o equipamento de proteção individual no combate à covid-19 "mais prioritário estão batas impermeáveis, protetores dos pés ou viseiras e outro equipamento que, infelizmente, estão a ser necessários devido à pandemia" que se vive.

Em causa estão quatro entidades, três instituições da área social, como a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, o Centro Balmar e o Lar da Cruz, que são lares, e algumas delas fazem apoio domiciliário, e, depois, na área da saúde, é o Centro de Saúde de Mortágua.

"Vamos entregar o equipamento, porque uma das condições de `crowdfunding` é a de que o dinheiro não seja entregue diretamente, mas sim que seja feita uma compra com o respetivo comprovativo, com o dinheiro que for angariado junto das pessoas", precisou.

Tiago Mendes contou ainda que a compra do equipamento de proteção individual vai ser feita no concelho, uma vez que "assim, além de ajudar as instituições, também se faz um bocadinho de economia local".

"Temos duas farmacêuticas que importam muitos destes materiais e a aquisição vai ser feita lá para depois entregarmos às instituições", prometeu Tiago Mendes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à covid-19 em 25.702 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.