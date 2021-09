Associações de pais consideram que alunos deviam ser testados ao mesmo tempo dos professores

Sobre o processo de testagem, ouvido esta manhã pela Antena 1, Alberto Santos, o vice-presidente da confederação das associações de pais diz que não devia haver um desfasamento entre alunos e professores.De resto, Alberto Santos diz concordar no essencial com as regras definidas pela DGS.Do lado das escolas, David Sousa, o vice-presidente da associação de diretores de agrupamentos e escolas públicas sublinha que já começaram a trabalhar esta manha para preparar o processo de testagem.Jorge Saleiro, vice-presidente do ANDE, Associação Nacional de Dirigentes Escolares, adianta igualmente que a testagem é possível e as escolas já estão a trabalhar nisso.