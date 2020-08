Associações de pais lamentam falta de informação sobre planos de contingência para as escolas

As associações de pais criticam a falta de informação sobre os planos de contingência para as escolas. A menos de um mês do arranque do ano lectivo, Jorge Ascensão da CONFAP diz que há muitas dúvidas sobre como vão ser os apoios para as famílias nos casos onde há crianças que têm de ficar em confinamento profilático.