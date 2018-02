Associações sindicais de forças de segurança e Forças Armadas reunidas em Lisboa

As associações sublinham que nos recibos do ordenado não foi feita qualquer actualização e exigem o descongelamento efectivo para que haja progressão nas carreiras.



As diferentes associações sindicais da Polícia, da Guarda, dos Oficiais das Forças Armadas, dos Sargentos e dos Praças vão aprovar uma moção para exigir ao governo uma resposta válida para este problema.



No mesmo documento vão definir que ações vão tomar caso a situação não fique resolvida entretanto.