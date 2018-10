Assunção Cristas acusa de Costa de ter como "único objetivo" manter o poder

Lusa02 Out, 2018, 12:52 | País

"Não tenho surpresas com o primeiro-ministro", afirmou Assunção Cristas sobre o que a surpreendeu na entrevista de Costa, em que este confirmou o aumento salarial na função pública, em 2019, à margem de um encontro com jovens do Conselho Nacional de Juventude, na sede do CDS-PP, em Lisboa.

Para a líder centrista, "o primeiro-ministro é alguém muitíssimo habilidoso que tem um único objetivo que é manter-se no poder e ter o melhor resultado possível" nas eleições do próximo ano.

Cristas evitou comentar medidas concretas anunciadas pelo chefe do Governo, na entrevista de segunda-feira, na TVI, afirmando não ser comentadora, mas, como já fizera na véspera, insistiu que preferia, caso existia folga orçamental, uma "descida progressiva e generalizada" do IRS e não aumentos salariais para a função pública.

Assunção Cristas participou hoje no colóquio "Escolher o Futuro", organizado pelo Conselho Nacional de Juventude, e que foi uma conversa informal sobre a perspetiva dos centristas acerca dos temas que influenciam o futuro dos jovens em Portugal.