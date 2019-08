Assunção Cristas diz que o país precisa de uma política que "não seja socialista"

Está traçado o caminho que o CDS propõe para a próxima legislatura. A missão de desenhar o programa eleitoral foi entregue a Adolfo Mesquita Nunes.



As propostas assentam em cinco grandes objetivos: libertar as famílias e as empresas da maior carga fiscal de sempre; dar condições aos portugueses para construir um projeto de vida em família; preparar o país para vencer num mundo global, com um estado justo e eficiente; um território coeso e preparado para as alterações climáticas.



O CDS aposta em várias reformas. À cabeça, uma reforma fiscal. Baixar em 15 por cento a taxa efetiva média do IRS até 2023. Colocar o IRC em 17 por cento já em 2020. E dentro de seis anos, igualar a Irlanda.



No combate à corrupção, os centristas querem avançar com o estatuto do arrependido. Na saúde, querem alargar a ADSE a todos os portugueses. Na educação, liberdade de escolha e mais autonomia nas escolas. Para o interior, o CDS quer um estatuto fiscal diferenciado.



Dentro de cinco semanas, os portugueses vão dizer o que pensam.