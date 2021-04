AstraZeneca. Investigador defende que se mantenha vacinação até decisão final da EMA

Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa entende que há neste momento algum "ruído" sobre a vacina da AstraZeneca e defende que os estudos devem continuar.Este especialista não fica surpreendido com a continuação dos estudos da EMA (Agência Europeia do Medicamento) mas refere que quaisquer declarações à margem, criam "ruído".Para Miguel Castanho o melhor é manter a vacinação e esperar pela declaração final da EMA e concorda com a posição que Portugal assume relativamente a este tema.





O investigador Miguel Castanho falou com o jornalista Mário Galego sobre esta questão.