AstraZeneca. Maioria dos inquiridos em estudo da DECO aceita a vacina

Em meados de março, foram levantadas suspeitas sobre a segurança da vacina da AstraZeneca. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) foi alertada sobre 30 episódios tromboembólicos - a formação de coágulos sanguíneos - em cerca de cinco milhões de pessoas vacinadas.

Na altura, a EMA concluiu que os benefícios da vacinação na prevenção da hospitalização ou da morte por Covid-19 eram superiores aos riscos, além de não ter sido provada nenhuma relação entre os episódios e a inoculação da vacina. Os dados recolhidos para o estudo da DECO ocorreram antes de a EMA ter admitido, no dia 7 de abril, uma possível ligação entre a vacina da AstraZeneca e os casos raros da formação de coágulos, mas sublinhando que os benefícios continuam a superar os riscos.

DECO realizou entre 26 e 30 de março um inquéritoem Portugal, Espanha, Itália e Bélgica junto da população entre os 18 e os 74 anos, para apurar a dimensão desse mal-estar.Dos quatro países, apenas a Bélgica não suspendeu a administração da vacina da AstraZeneca.No estudo, ficou confirmado que a confiança na vacina da AstraZeneca ficou abalada para 63 por cento dos portugueses. Mas não foi a única a sofrer o embate, pois 41 por centos dos inquiridos em Portugal reportaram também um impacto negativo sobre as restantes.O que não significa, porém, que os portugueses recusem a vacinação. “Apenas cinco por cento estão certos de uma total decisão e dez por cento hesitam, com mais probabilidade para um ‘não’”, lê-se noda DECO.

Portugueses mais informados estão mais confiantes

Além do caso com a vacina da AstraZeneca,Cerca de três e dez inquiridos confessam que o caso AstraZeneca teve um impacto negativo na forma como avaliam cada um desses aspetos.Para 36 por cento o caso abalou a organização do plano de vacinação e para 26 por cento a segurança das vacinas em geral.. Segundo a DECO, “quanto mais elevado o nível educacional dos participantes no estudo, maior é essa proporção”.Já os conhecimentos sobre o plano nacional de vacinação estão ao alcance de 42 por cento e a eficácia das vacinas é do domínio de quase metade dos inquiridos (48 por cento).“Os menos informados ou com nível de educação mais baixo foram os que mais concordaram com a decisão do Governo de suspender a vacina da AstraZeneca”.Cinco por cento dos inquiridos afirmaram que se fosse chamado para ser vacinado na próxima semana “certamente não aceitaria”; dez por cento “provavelmente não”; 26 por cento “provavelmente sim” e 59 por cento “certamente sim”.Em Espanha, 52 por cento não teriam dúvidas em receber a vacina, enquanto na Bélgica o valor é de apenas 47 por cento e em Itália de 45 por cento.O estudo da DECO revela, no entanto, que o caso AstraZeneca abala sobretudo certezas e não tanto as ações. Cinquenta e cinco por cento afirmaram que, se fossem chamados para tomar a vacina na próxima semana, compareceriam sem vacilar. Cerca de 29 por cento teriam de pensar, mas o mais certo seria apresentaram-se também no local da vacinação.