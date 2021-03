AstraZeneca. Ordem dos Médicos teme impacto na adesão à vacinação e apela à "serenidade"

Na última semana, foram vários os países europeus, incluindo Portugal, que decidiram suspender a vacinação com doses da AstraZeneca/Universidade de Oxford. Uma decisão na sequência de casos de coagulação sanguínea que resultou em eventos tromboembólicos após a vacinação.







A Ordem dos Médicos vem agora apelar à “serenidade de todos” e reafirmar "confiança" nas vacinas já aprovadas, tendo por base a evidência científica disponível.





“Importa não perder de vista os benefícios da imunização para a saúde dos cidadãos e para a retoma económica dos vários países”, salientam o bastonário e o Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos.





A Ordem destaca, em comunicado, que “não existe atualmente uma relação de causa-efeito” entre a vacina e os episódios relatados. “Não está provado que os fenómenos tromboembólicos relatados foram provados pela administração da vacina”, acrescenta.







“Os investigadores e peritos da EMA (Agência Europeia do Medicamento) e OMS (Organização Mundial de Saúde) estão neste momento a estudar e analisar esta eventual relação de causalidade. Entretanto, devemos manter uma atitude de confiança e tranquilidade no que diz respeito ao plano nacional de vacinação”, refere a Ordem dos Médicos.



Ordem receia impacto na adesão à vacinação





Tal como noticiado nos últimos dias, a Agência Europeia do Medicamento identificou 30 casos de episódios tromboembólicos em cerca de cinco milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca.







"Trata-se de uma incidência de 0,000006%, ou seja, 0,6 casos por cada 100 mil pessoas", destaca a Ordem dos Médicos. Salienta ainda que, na população em geral, se registam normalmente 16 a 38 casos de tromboembolismo pulmonar por 100 mil pessoas a cada ano”.





A Ordem sublinha também que a população que está a ser vacinada está mais suscetível a problemas de saúde. “Convém recordar que, na maioria dos países, a vacinação está a começar pelos grupos dos mais idosos ou com mais comorbilidades, isto é, pelas pessoas mais doentes e mais frágeis, onde a incidência de eventos tromboembólicos já seria sempre superior à da população geral”, assinala, acrescentando que há um “aumento significativo” destes eventos tromboembólicos em doentes internados com Covid-19.







“A Ordem dos Médicos não pode deixar de expressar a sua grande preocupação com o impacto que as notícias divulgadas a nível europeu possam ter na adesão dos cidadãos às vacinas, e apela a que sejam divulgados os dados com enquadramento e contrapondo também os riscos e benefícios já conhecidos”, aponta a Ordem em comunicado, sublinhando os riscos da Covid-19.







Em Portugal, o novo coronavírus apresenta uma taxa de letalidade de 2 por cento, percentagem que sobe para cerca de 14 por cento nas pessoas acima dos 80 anos, salienta a Ordem.



EMA apresenta novos dados na quinta-feira





Até ao momento, foram vários os países europeus que suspenderam a administração da vacina da AstraZeneca no decorrer da última semana, incluindo





A decisão surgiu na sequência do relato de casos graves de tromboses, provocadas por coágulos sanguíneos, em doentes que tinham sido vacinados. Todos os países seguiram esta via “por precaução”, a aguardar novas informações por parte da Agência Europeia do Medicamento.





Na terça-feira, a diretora-executiva da Agência Europeia do Medicamento (EMA), Emer Cooke, salientou durante uma videoconferência que não há até ao momento qualquer relação comprovada de “causa efeito” entre estes episódios e a vacina da AstraZeneca e que a relação custo/benefício continua a ser a favor da continuação da vacinação.







A EMA está agora a analisar dados estatísticos dos episódios que ocorreram em pessoas vacinadas, mas também a estudar cada caso individual.