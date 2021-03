AstraZeneca "para todos"

Até agora, a recomendação das autoridades nacionais é que esta vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, deve usar-se em pessoas com menos de 65 anos, excepto se, naquele momento, não estiver disponível outra vacina.



No entanto, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera que os dados científicos mais recentes são suficientes, para acabar com esta restrição.