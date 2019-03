Astrobióloga Zita Martins nomeada codiretora nacional do programa MIT Portugal

Lusa18 Mar, 2019, 17:17 | País

Nomeada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Zita Martins assume a codireção nacional do programa dirigido em Portugal pelo professor catedrático da Universidade do Minho Pedro Arezes.

O programa MIT Portugal é igualmente dirigido, mas nos Estados Unidos, pela ex-vice-administradora da agência espacial norte-americana NASA Dava Newman, que foi nomeada, ao contrário dos portugueses, pelo próprio Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde é professora.

O MIT Portugal é um programa científico-tecnológico que resulta da colaboração direta entre a FCT, principal entidade que financia a investigação científica em Portugal, e o instituto norte-americano MIT, envolvendo Governo português, universidades, instituições científicas, entidades não académicas e indústria.

A terceira fase do programa foi lançada em junho de 2018 e foca-se na investigação em áreas como as alterações climáticas, os oceanos, o espaço, a transformação digital na indústria e as cidades sustentáveis.

Especialista no estudo da origem, evolução e distribuição da vida no Universo, Zita Martins integra o Comité Executivo da Associação Europeia de Astrobiologia e participa em várias missões espaciais, como a europeia Ariel (que vai estudar a atmosfera de planetas fora do Sistema Solar) e a japonesa Hayabusa2 (que pretende recolher e analisar amostras do asteroide Ryugu).

Depois de ter lecionado e investigado em França, nos Estados Unidos (na NASA) e no Reino Unido, é desde janeiro de 2018 professora associada no Departamento de Engenharia Química do IST e investigadora de Astrobiologia e Cosmoquímica no Centro de Química-Física Molecular no IST, criando pela primeira vez esta área de investigação em Portugal.