Ataque à Academia. Todos os arguidos vão a julgamento

RTP01 Ago, 2019, 13:53 / atualizado em 01 Ago, 2019, 14:44 | País

O juíz de instrução criminal Carlos Delca decidiu esta quinta-feira decidiu manter a acusação do Ministério Público e levar a julgamento os 44 arguidos acusados no processo do ataque à Academia do Sporting.







Houve ainda uma alteração nas medidas de coação aplicadas: todos os arguidos vão ficar em prisão domiciliária, à exceção de Nuno Mendes, ex-líder da Juve Leo. Mais de 30 arguidos ainda estavam em prisão preventiva.







A decisão foi entregue em 'CD' aos advogados dos arguidos ao início da tarde e repete exatamente os termos da acusação do Ministério Público, assinada pela procuradora Cândida Vilar.







Entre os arguidos que seguem para julgamento está também Bruno de Carvalho, que era presidente do clube à data dos factos. De acordo com a acusação, o ex-dirigente do Sporting foi o co-autor moral do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.







Nuno Mendes, líder da claque Juventude Leonina, conhecido por "Mustafá", e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão também acusados como autores morais, de crimes de ameaça agravada, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, crime de detenção de arma proibida e de crimes classificados como terrorismo.







Mustafá também vai responder por um crime de tráfico de droga.







A instrução, fase facultativa requerida por vários arguidos, visava decidir por um juiz se o processo seguia e em que moldes para julgamento.







No debate instrutório, a procuradora Cândida Vilar manteve a posição de que todos os arguidos deveriam ser levados a julgamento nos exatos termos da acusação já elaborada, considerando que toda a prova se mantinha,





A procuradora frisou que, tal como surge na acusação, o ex-presidente Bruno de Carvalho "sabia o que se ia passar na academia".







Em reação a esta decisão, o advogado Miguel Matias discorda do "agravamento relacionado com o crime de terrorismo".







"Saio daqui um pouco assustado. Realmente, é preciso ter coragem para alterar decisões que não são consentâneas com aquilo que é a norma, nem a jurisprudência, nem a doutrina", referiu o advogado em declarações aos jornalistas.