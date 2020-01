Ataque à corrupção não progride em Portugal

Os números indicam que se passou dos 64 por cento (%) em 2018 para 62% em 2019.



Os dados divulgados são divulgados esta quinta-feira pela Associação Transparência Internacional e mostram, como conta a jornalista Rita Soares, que as estratégias nacionais não têm funcionado.



No estudo foram analisados 180 países.



Portugal ocupa a 30.ª posição do “ranking”, a mesma que ocupam a Espanha, as Ilhas Barbados e o Qatar.