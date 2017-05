Ataque de baixa tecnologia explorou o elo mais fraco: a falta de cuidado dos utilizadores

Mais de 200 mil computadores foram atingidos pelo vírus informático que sequestra as máquinas.



Por cá as consequências só não foram mais graves porque os organismos públicos nacionais estavam preparados.



Durante o fim de semana o centro nacional de cibersegurança enviou um conjunto de recomendações aos organismos do Estado.



Por prevenção, o ministério da saúde condicionou por exemplo o acesso ao correio electrónico. Nenhum servidor foi afetado como aconteceu no Reino Unido. A medida não afetou o funcionamento dos hospitais mas que provocou ligeiros atrasos sobretudo nos atendimentos nas urgências e consultas.



No Jornal 2 Luís Antunes recorda que uma das principais formas de evitar a contaminação, e o sequestro de dados, é não abrir qualquer anexo de correio eletrónico desconhecido. Os sistemas de anti-vírus e as versões dos sistemas operativos, e dos programas usados devem ser atualizadas com regularidade por forma a dificultar ao máximo a atuação dos piratas informáticos.



No rol de regras básicas de segurança também a alteração regular das palavras-passe que não devem ser palavras, devem conter maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Lembre-se ainda que as várias palavras passe de cada utilizador devem ser diferentes entre elas para os vários programas usados.



O ataque informático lançado no final da última semana prossegue. Desconhece-se a sua origem, mas diversas fontes, esta segunda feira corroboradas pelos serviços secretos russos garantem que o software usado foi desenvolvido pela NSA, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América.



"Se queremos ter uma internet segura devemos começar a organizar uma rede global como a que existe para os vírus biológicos. Uma rede de partilha de informação e conhecimento capaz de travar pandemias". O responsável pelo centro de competências em cibersegurança da Universidade do porto, o mesmo que ajudou a montar as defesas nacionais no ciberespaço, recorda que os países tem que decidir se querem olhar para o este espaço "como um campo de batalha onde podem ganhar vantagem escondendo informação, ou um espaço de liberdade para os cidadãos".