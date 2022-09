Ataque informático à TAP. Dados privados do Presidente da República também expostos na internet

Ataque informático à TAP. Dados privados do Presidente da República também expostos na internetA violação e exposição de dados pessoais na sequência do ataque informático da TAP também chegaram ao Presidente da República. A confirmação é feita pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa.O semanário Expresso tinha revelado esta manhã, que a divulgação de dados pessoais de passageiros da companhia aérea afetou o primeiro-ministro António Costa, assim como líderes de forças e serviços de segurança.Agora o presidente da República anuncia que, ele próprio, também foi atingido por esta violação de dados.Ainda antes de se saber que Marcelo Rebelo de Sousa também está na lista de clientes da TAP afectados por esta violação de dados pessoais, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo já alertava, em declarações à Antena 1, para os riscos para a segurança nacional, que este ataque informático representa.Jorge Bacelar Gouveia diz mesmo, que nas mãos erradas, estas informações privadas de políticos podem levar a ameaças terroristas.O constitucionalista e presidente do OSCOT considera que a TAP falhou ao não se preparar para estes ataques informáticos, quando era previsível que a empresa ia acabar por ser um alvo.