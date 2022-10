Ataque terrorista. Começou julgamento de jovem universitário

Começou o julgamento do jovem suspeito de planear um ataque terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em tribunal, João Carreira detalhou o plano com o qual queria matar pelo menos três pessoas, para ser considerado um assassínio em série. Diz que sempre foi fascinado com este tipo de ataques mortais.