Também houve menos 70% de área ardida. O Ministério do Ambiente e Ação Climática refere ainda que uma redução significativa dos incêndios com mais de 500/1000 hectares.



Adianta que em 2017, o investimento em prevenção atingia cerca de 20% e 80% no combate e que atualmente já divide em 50% para cada área e em 2023, o investimento para prevenção será o maior de sempre com 500 milhões de euros.