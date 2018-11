Até setembro foram assassinadas 88 pessoas em Portugal

O Diário de Notícias cita o Relatório Anual de Segurança Interna, referindo que houve uma descida global da criminalidade, mas um aumento dos homicídios, burlas e extorsões.



Os dados, ainda provisórios, revelam que foram assassinadas mais 20 pessoas do que no mesmo período do ano passado.



Ainda assim, Portugal continua a ser um dos países do mundo com a menor taxa de crimes deste tipo.