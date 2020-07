Atenção, cuidado com o Sol. Alerta até domingo

Sete distritos de Portugal continental e a ilha da Madeira estão hoje com risco extremo de exposição à radiação ultravioleta. O alerta é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que assinala a vermelho Vila Real, Viseu, Guarda, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e a ilha da Madeira. O resto do país está com risco muito elevado.