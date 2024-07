João Marques - RTP

Já ontem, a Câmara Municipal de Lisboa tinha anunciado um agravamento deste fenómeno, com quase três mil e quatrocentas pessoas em situação de sem-abrigo.



Os dados nacionais apontam para a existência de 10 mil pessoas sem casa.



E no último têm se verificado uma mudança no próprio perfil dos sem-abrigo.