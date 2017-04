Atentados em Paris e Dortmund dão origem a mais cuidados para o dérbi

Inês Geraldo - RTP 21 Abr, 2017, 16:25 / atualizado em 21 Abr, 2017, 16:25 | País

De acordo com a lei a partida entre Sporting e Benfica é de risco, com o estádio José Alvalade a apresentar lotação esgotada. Serão perto de 50 mil pessoas no estádio, 2500 delas serão do Benfica. O Subintendente da PSP explicou que a manutenção da segurança para o jogo está a ser preparada há meses.



“Não temos alterado o nível de segurança em Portugal. De qualquer modo, nestes grandes eventos desportivos, há sempre cuidados acrescidos e pedimos às pessoas que cheguem mais cedo. Temos em atenção não só os atentados de Paris. Todas as outras ações perpetradas são alvo da nossa análise”, disse Pedro Pinho.A PSP requereu aos adeptos o uso dos transportes públicos e pediu o menor número possível de veículos junto ao Estádio. O clima de crispação que se vive entre os grandes do futebol português também foi tido em conta pela PSP, no que toca à segurança do jogo de amanhã.Apesar do nível de risco, Pedro Pinho dá o exemplo do jogo entre Benfica e FC Porto que, disse, acabou sem incidentes. A partida entre Sporting e Benfica será jogada este sábado, naquele que é considerado o dérbi dos dérbis, a partir das 20h30.