Aterragem em Lisboa. Famílias de passageiros desesperavam por informação

A contrastar com a calma dos passageiros, as famílias estavam preocupadas devido à falta de informação oficial do aeroporto e da empresa. Dezenas de familiares aguardavam por notícias dos passageiros na zona de chegadas e só respiraram de alívio depois da aterragem do avião. O aparelho já voltou a partir para Cuba.