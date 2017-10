Ativado plano municipal de emergência em Pampilhosa da Serra

RTP08 Out, 2017, 18:51 / atualizado em 08 Out, 2017, 19:18 | País

A medida, que visa facilitar a mobilização de todos os meios disponíveis no concelho para auxiliarem nas operações de combate ao incêndio florestal que ali deflagrou na noite de sexta-feira, foi adotada porque se "agravou a situação", afirmou o presidente da autarquia local.



"Durante a tarde tudo se agravou", essencialmente devido à "mudança dos ventos" e à impossibilidade de os meios aéreos continuarem a atuar, por causa do denso fumo que cobre a região, particularmente no vale do rio Ceira, explicou José Brito.







As chamas estão a progredir com "grande intensidade", mas "neste momento não há povoações" ou habitações ameaçadas, pelas 17h45, hora em que as chamas eram combatidas por mais de seis centenas de operacionais, apoiados por cerca de 200 meios terrestres.



O presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra considera que são necessários "mais meios", pois "os bombeiros estão exaustos" e são insuficientes para atacar as frentes ativas e, simultaneamente, fazerem os trabalhos de consolidação, rescaldo e vigilância, para "evitar reacendimentos", sustentou o autarca.



O fogo teve início às 23:20 de sexta-feira, em povoamento florestal da zona de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no município de Pampilhosa da Serra, alastrando, entretanto, ao vizinho município de Arganil, onde, no sábado, foram deslocadas cerca de 50 pessoas residentes em aldeias das quais o fogo se aproximou.



Essas pessoas já regressaram, entretanto, às suas casas, disse o presidente da Câmara de Arganil, Ricardo Alves.



As chamas avançam em três frentes, em território daqueles dois concelhos, referenciados pela Área Protegida da Serra do Açor, do vale do Ceira e povoações da rede de Aldeias do Xisto.



C/Agência Lusa