Ativado plano municipal de proteção civil em Monção

RTP15 Out, 2017, 16:07 / atualizado em 15 Out, 2017, 16:23 | País

Em Monção, o incêndio, que começou às 20h21 de sábado na localidade de Merufe, no concelho de Melgaço, está a ser combatido por quase 180 operacionais e 57 veículos, apoiados por dois meios aéreos.



José Passos, comandante dos bombeiros voluntários de Monção, revelou que este “incêndio surgiu no incremento de cinco ocorrências, quase todas simultâneas no concelho de Monção. Que nos obrigou a distribuir os meios”.



Lar de idosos evacuado em aldeia de Monção

Fogo obriga à evacuação de aldeia de Melgaço

Fogo em Valença com proporções alarmantes

Lousã ainda tem populações em risco

Fogo na Sertã exige retirada de pessoas de aldeias





Incêndio na Sabugueiro com mão humana

Cinco bombeiros feridos em Vale de Cambra



Fogo em Vale de Cambra "relativamente controlado"

Sete estradas cortadas

“O vento fez com que com que propagasse em velocidades fora que é normal. As altas temperaturas também ajudaram. Foi um incêndio de difícil combate (…) As chamas já provocaram quatro feridos ligeiros”, acrescentou.O comandante dos bombeiros voluntários de Monção frisou que “este incêndio já leva muita extensão de área e tornou-se ainda mais difícil de combater porque entrou numa zona habitacional”.Cerca de 50 idosos de um lar em Barbeita, Monção, foram evacuados para o pavilhão da escola EB 2/3 devido ao incêndio que lavra, desde sábado, naquele concelho do Alto Minho.O coordenador operacional municipal de Melgaço, Luís Matos disse hoje à agência Lusa que, por precaução, foi decidida a evacuação do lugar de Lobiô Roussas devido ao incêndio que deflagrou hoje de manhã em zona de mato.De acordo com aquele responsável "o incêndio deflagrou cerca das 11h28 no lugar de Cavaleiro Alvo, freguesia e São Paio e foi potenciado pelas altas temperaturas e vento forte que se fazem sentir para a aldeia vizinha de Lobiô Roussas".Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 15h41, o incêndio no concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, mobilizava 21 operacionais, oito viaturas dos bombeiros voluntários e sapadores florestais locais.O presidente da Câmara de Valença disse à Lusa que o incêndio que deflagrou hoje às 13h21 na freguesia de Ganfei "está a tomar proporções alarmantes e a ser combatido apenas por 'prata da casa'"."O fogo lavra no Monte de Faro, em Ganfei, as chamas dirigem-se agora para Sanfins. Está a tomar proporções alarmantes devido às altas temperaturas (35 graus 'celsius') e o vento forte de sul. Esta a ser difícil controlar. No terreno está apenas a 'prata da casa', os bombeiros voluntários e os sapadores florestais de Valença. Não há meios aéreos", afirmou Jorge Mendes.O autarca social-democrata disse "que os meios aéreos estão empenhados no incêndio em Monção por se tratar de um caso mais grave mas que a situação em Valença é imprevisível", disse."Estamos a lutar com os nossos bombeiros e sapadores, sem mais ninguém", frisou, adiantando que o fogo lavra "em zona de mato, sobretudo em terrenos baldios, da Europac e da Câmara Municipal que se encontravam limpos", adiantou.Na localidade de Santo António, em Lousã, onde ardeu uma antiga fábrica de papel os bombeiros prosseguem agora as operações de rescaldo. O vice-presidente da câmara, Luís Antunes, salienta que o concelho ainda vive uma situação difícil.“Ainda temos populações em risco. Uma situação que se descontrolou com várias frentes de fogo. Temos cerca de 300 operacionais no terreno, quatro meios aéreos. O intenso calor que se faz sentir e o vento forte e o enorme número de projeções que existiu, torna muito difícil o combate”, frisou Luís Antunes à RTP.Para o autarca, “a prioridade é salvar as pessoas e as suas habitações. Até ao momento essa situação tem sido conseguida. Vamos esperar que as condições climatéricas, nomeadamente o vento diminua para que se consiga fazer um combate mais eficiente. E que consiga debelar esta situação difícil, que neste momento afeta principalmente a freguesia de Serpins. Mas também uma parte da freguesia de Foz do Arouce ”.Um incêndio que deflagrou às 12h02 na freguesia de Ermida e Figueiredo, concelho da Sertã, já obrigou à retirada de algumas pessoas de aldeias, disse o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.De acordo com o autarca José Farinha Nunes, o fogo "ganhou grandes proporções" e "propaga-se a grande velocidade"."A situação é má. Já retirámos algumas pessoas de aldeias, para o lar e para o centro de saúde, mas a velocidade é tal, que em breve podem voltar às suas casas".Às 15h00, este fogo estava a obrigar à intervenção de dois meios aéreos e 211 operacionais, anuncia a Proteção Civil.De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), estão igualmente envolvidos 56 meios terrestres."Não está a ser possível controlar este fogo. A velocidade é muito grande, porque está muito vento", disse o autarca.O presidente da Câmara de Seia, Carlos Filipe Camelo, afirmou que a intervenção humana terá estado na causa do incêndio que deflagrou de madrugada no Sabugueiro, naquele concelho.Sem certezas, o autarca, contudo, disse que um incêndio que começa às 06h00 não acontece por "obra e graça do Espírito Santo"."Mas não o posso afirmar perentoriamente (existência de crime)", disse Carlos Filipe Camelo à agência Lusa.Mais de 400 bombeiros combatem dois incêndios florestais que começaram no concelho de Seia e que entretanto alastram aos concelhos vizinhos de Gouveia (o que começou no Sabugueiro) e Oliveira do Hospital (o que teve início em Sandomil).O incêndio que teve origem em Sandomil, Seia, pouco depois das 10h00, já chegou ao concelho vizinho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Seia.Este fogo está a ser combatido por 116 bombeiros e 34 meios terrestres, anuncia a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Um outro incêndio, que começou de madrugada na aldeia do Sabugueiro, também no concelho de Seia, movimenta praticamente 300 bombeiros, noventa meios terrestres e um meio aéreo, de acordo com a mesma fonte, consultada pela Lusa às 14h45.Carlos Filipe Camelo, presidente da Câmara de Seia, disse à Lusa não poder afirmar perentoriamente que os incêndios tiveram origem criminosa, mas disse que fogos que começam as seis da manhã, como o do Sabugueiro, apontam para intervenção humana.O autarca disse ainda que são necessários mais meios para o combate - "queremos sempre mais" -, mas que o dispositivo está a funcionar."Chegaram agora equipas de Portalegre e de Castelo Branco e já estão a assumir posições".O vento, de acordo com o autarca, está a impedir um combate mais eficaz, mormente na atividade dos meios aéreos.O capotamento de uma viatura dos bombeiros voluntários de Ovar provou ferimentos aos cinco ocupantes. Os operacionais estavam a combater um incêndio na Vila de Macieira de Cambra.Dos cinco bombeiros feridos, um inspira mais cuidados de saúde por ter ficado encarcerado na viatura.Os feridos foram transportados para o Hospital da Feira.O incêndio que deflagrou hoje de manhã em Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra, Aveiro, já atingiu algumas habitações e encontrava-se às 15h00 "relativamente controlado", disse à Lusa o presidente da Câmara local.Segundo José Pinheiro, o fogo começa agora a estar relativamente controlado, depois de ter já ardido tudo", nomeadamente "algumas casas", ainda não quantificadas nem identificadas como sendo de primeira ou segunda habitação."Foi necessário evacuar algumas casas", sublinhou, acrescentando que atualmente os bombeiros encontram-se a "fazer a proteção à estrutura de uma serração", cujo depósito de madeiras no exterior "está a arder".O presidente da autarquia apontou "os ventos fortes" como o "grande problema" deste incêndio florestal, cujas causas "são desconhecidas".O fogo deflagrou às 07h15, na freguesia de macieira de Cambra, Vale de Cambra, distrito de Aveiro e, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 15h10, estava a ser combatido por 198 homens, apoiados por 65 viaturas.Pelo menos sete estradas nacionais e municipais do norte e centro do país estavam hoje cortadas às 14h30 devido a incêndios, disse fonte da GNR à Lusa.De acordo com a mesma fonte, em Viana do Castelo, entre Troviscoso e Bela, no concelho de Monção, está cortada totalmente por um incêndio a Estrada Nacional (EN) 202.No distrito do Porto está cortada a EN 207 na Grela, no concelho de Santo Tirso, e em Braga está cortada a EN 103 em Santa Lucrécia de Algeriz.A EN 17 estava cortada em Póvoa das Quartas, no concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.Ainda a EN 17 foi também cortada em Folhadosa, no concelho de Seia e distrito da Guarda, devido a outro incêndio.Na Lousã, no distrito de Coimbra, estão cortadas por incêndios a Estrada Municipal (EM) 552 em Póvoa de Serpins e a EM 1232 em Prilhão.No distrito de Castelo Branco estava cortada totalmente por incêndio na zona do Maxial a EN 238.As alternativas aos cortes de trânsito estão sinalizadas no local pelas forças de segurança no local.C/Lusa