À porta das instalações da Polícia de Segurança Pública juntaram-se também outros elementos do grupo Greve Climática Estudantil com faixas onde se podia ler "sem futuro não há paz".



Depois de saírem, a porta voz do movimento disse à RTP que as ações como aquela que aconteceu esta sexta-feira à tarde, em que foi atirada tinta verde ao ministro das Finanças, são para continuar. E que o Orçamento do Estado para 2024 devia ser mais direcionado para a transição energética.