Ativos dois incêndios em Cinfães e Póvoa do Lanhoso

Lusa 12 Ago, 2017, 14:26 | País

Em declarações à agência Lusa, a adjunta de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, afirmou que durante a manhã foram dominadas as ocorrências mais importantes.

Pouco depois das 08:00, existiam três incêndios em curso e dois em resolução.

No `site` da ANPC, eram apontadas como ocorrências importantes três fogos em curso: no concelho de Pombal e Alvaiázere, no distrito de Leiria, e no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

Em resolução encontravam-se os fogos nos concelhos de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, e de Cantanhede, distrito de Coimbra.

Segundo Patrícia Gaspar, estes fogos foram entretanto dominados, embora os operacionais estejam a trabalhar no sentido de evitar reacendimentos ou combatê-los, caso surjam reacendimentos.

No primeiro `briefing` do dia da ANPC com os jornalistas, pelas 09:00, Patrícia Gaspar revelou que sexta-feira foi o dia deste ano em que Portugal registou mais incêndios, num total de 220 ocorrências, das quais 60 apenas no distrito do Porto.