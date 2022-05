Atopelamento na A6. Arquivado processo contra Eduardo Cabrita

Ficam arquivadas as suspeitas em relação a Eduardo Cabrita e a um dos seus seguranças.



O ex-governante socialista fora, a 22 de abril, constituído arguido e interrogado como tal sobre o caso do atropelamento mortal, em 2021, de um trabalhador na A6, perto de Évora.



Cabrita tornava-se assim o terceiro arguido do processo, juntando-se ao motorista da viatura oficial, Marco Pontes, e ao chefe de segurança da comitiva, Nuno Dias. Mantém-se a acusação inicial contra o motorista que conduzia o carro oficial do então ministro da Admistração Interna.O ex-governante socialista fora, a 22 de abril, constituído arguido e interrogado como tal sobre o caso do atropelamento mortal, em 2021, de um trabalhador na A6, perto de Évora.Cabrita tornava-se assim o terceiro arguido do processo, juntando-se ao motorista da viatura oficial, Marco Pontes, e ao chefe de segurança da comitiva, Nuno Dias. A 18 de junho do ano passado, a viatura oficial em que seguia Eduardo Cabrita atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da Autoestrada 6 ao quilómetro 77,600 da via, no sentido Estremoz-Évora.





À entrada para o interrogatório do final de abril, Eduardo Cabrita escusava-se, então, a prestar declarações aos jornalistas.



Faria o mesmo à saída, cerca de uma hora mais tarde: "O que tinha a dizer, disse-o no processo".



Na fase de inquérito do processo, de acordo com os autos, citados pela agência Lusa, o ex-titular da pasta da Administração Interna garantiu não ter dado "qualquer indicação quanto à velocidade a adotar", ou "de urgência em chegar ao destino".