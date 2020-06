Atos de vandalismo no futebol têm de ser repudiados, alega presidente do OSCOT

Rui Pereira avisa que os crimes cometidos são graves.O presidente do OSCOT defende também que as leis não bastam para resolver o problema da violência no desporto. “É preciso dar um exemplo prático”, remata.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) também já fez saber que repudia "veementemente o ataque cobarde" que visou o plantel do Benfica, com o apedrejamento do autocarro da equipa de futebol, após o jogo com o Tondela da 25.ª jornada da I Liga.



O organismo considera ainda "absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados".