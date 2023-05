Atos de violência. Ordenado fecho provisório de discoteca em Vilamoura

O ministro da Administração Interna determinou o encerramento provisório de uma discoteca em Vilamoura, no Algarve. Na base da aplicação desta medida cautelar estão atos de violência que se têm registado, durante o último ano, no interior e no exterior daquele espaço.