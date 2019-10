Atraso da PJ empurrou acusação de Tancos para o fim de setembro

No início de setembro, a procuradora do Ministério Público assinou mesmo um despacho a mostrar o desagrado pelo atraso na entrega do relatório por parte da PJ.



Depois da entrega das mais de 700 páginas com as conclusões da PJ sobre a investigação, tanto ao furto como à encenação, os procuradores tiveram uma semana para concluir o despacho.



A acusação ficou pronta no passado dia 25 de setembro.