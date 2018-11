Atrasos, cancelamentos e falta de material circulante agudiza crise na CP

Foto: Nuno Patrício - RTP

A época de verão na CP foi marcada pelo cancelamento de centenas de ligações, e a empresa continua sem material circulante.



Fora o material o recrutamento de trabalhadores para a empresa de manutenção ainda não está concluído.



A um mês da época natalícia, o Jornal Público adianta que das medidas anunciadas pelo Governo em agosto, só a contratação de trabalhadores para a EMEF - está em curso, mas sem efeitos imediatos, visto que processo de recrutamento ainda estar a decorrer.



A empresa informou que iria alugar algumas composições a Espanha até formalizar um concurso para a compra de novos comboios, mas pouco ou nada se sabe.



A acrescentar a estes problemas um estudo da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes dá conta de que o número de problemas nas linhas, que podem dar origem a acidentes ferroviários, quase duplicou entre 2012 e 2016.



No entanto o Governo garante que a empresa Comboios de Portugal está em recuperação. Fala mesmo em indicadores de desempenho em níveis históricos.



Numa nota enviada à Antena 1, o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas adianta que as supressões representam nesta altura uma parte ínfima do tráfego de passageiros e ocorrem em linhas e situações identificadas, nomeadamente com o material a gasóleo.