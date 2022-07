Atrasos INEM. Sindicato prepara queixa para apresentar no Ministério Público

Na passada segunda-feira, uma mulher de 83 anos caiu num passeio na zona de Campolide, em Lisboa, e esperou, ferida, cerca de hora e meia pelo INEM, que não tinha ambulâncias disponíveis. Uma situação que o INEM diz, em comunicado, lamentar profundamente, sublinhando que continua a registar um aumento muito acentuado da atividade. O INEM vai abrir um inquérito para perceber o que esteve na origem do atraso.



Ouvido pela Antena 1, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar diz que não fica surpreendido com esta notícia. O sindicato está, aliás, a preparar uma queixa para apresentar no Ministério Público com todas as denúncias de atrasos que tem recebido, incluindo casos de ambulâncias que demoraram mais de 2 horas até serem mobilizadas.



Rui Lázaro fala da falta de profissionais e sublinha que todos os dias há notícias de atrasos no socorro.





Rui Lázaro, ouvido pela jornalista Rita Colaço, sublinhou ainda que a situação é grave não apenas em Lisboa, mas também por exemplo, na área metropolitana do Porto, onde, esta semana, 80% das ambulâncias do INEM chegaram a estar encerradas.