Atrasos nas consultas no Instituto para Comportamentos Aditivos e Dependências agrava vícios

Quem o admite é o próprio conselho diretivo do ICAD.Manuel Cardoso, da direção deste instituto, confirma que as primeiras consultas estão a demorar bastante mais tempo do que seria desejável.O director do ICAD diz também que o aumento que se verifica, na procura de consultas, é um reflexo do aumento de casos de dependência a nível nacional.Nesta altura o ICAD tem 1.600 pessoas em lista de espera para uma primeira consulta.