Atropelamento A-6. Família do trabalhador requer abertura de instrução

O advogado da família do trabalhador que morreu atropelado pelo automóvel do ex-ministro Eduardo Cabrita requereu a abertura de instrução do processo. A família quer que um juiz se pronuncie relativamente a quem deve ir a julgamento: se apenas o condutor ou também Eduardo Cabrita.